Zmiana czasu 2020. Czy to już ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu 2020

Co roku dwukrotnie przesuwamy wskazówki zegarów. Zmiany czasu mają spowodować efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego. Dlatego latem standardowy czas geograficzny jest przesuwany o godzinę do przodu. Z tego powodu czas aktywności człowieka jest lepiej dopasowany do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego.

Kiedy ostatnia zmiana czasu w Polsce

W marcu 2019 roku Parlament Europejski zdecydował, że obowiązek zmiany czasu w Unii Europejskiej powinien zostać zniesiony. Opowiedziano się za tym, by po raz ostatni zmiany nastąpiły w 2021 roku. Termin zależał od tego, jaki czas wybierze dany kraj. Gdy przechodziłby na czas letni, wskazówki byłyby przestawiane w marcu. Gdy wyborem byłby czas zimowy, to obowiązek zmiany czasu zniknąłby w październiku 2021 roku.

Podczas prowadzenia negocjacji przez przywódców krajów europejskich pojawiły się komplikacje. Uznali oni, że swobodny wybór przy ustaleniu obowiązującego czasu może wywołać dodatkowy chaos i dlatego zamrożono projekt. W związku z tym do zmiany czasu nadal będzie dochodzić co pół roku. Choć początkowo może to stwarzać problemy, to jednak szybko się przyzwyczajamy do przesunięcia zegarków o 60 minut.