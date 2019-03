Zmiana czasu 2019 – od kiedy obowiązuje czas letni? Czy UE wycofa zmianę czasu?

Zmiana czasu w 2019 roku zbliża się wielkimi krokami. Już za tydzień przestawimy zegarki z godziny 2 na 3 i będziemy spać o godzinę krócej.

Zmiana czasu 2019 – początek czasu letniego

Zmiana czasu na letni w Polsce następuje w ostatnią niedzielę marca. Dzieje się tak za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów oraz dyrektywy Unii Europejskiej . Dzięki tym dwóm aktom prawnym już 31 marca przesuniemy wskazówki zegara z godziny 2 na 3, przez co będziemy spać o godzinę krócej.

Zmiana czasu 2019 – powrót do czasu zimowego

Zmiana czasu na zimowy , w całej Unii Europejskiej, następuje w ostatnią niedzielę października. W 2019 roku zegarki (z godziny 3 na 2) przestawimy 27 października. Oznacza to, że nasz weekend będzie wtedy o godzinę dłuższy.

Zmiana czasu – kiedy UE wycofa zmianę czasu?

Niewykluczone, że w 2021 roku zmiana czasu przejdzie do historii. Może do tego dojść za sprawą odpowiedniej dyrektywy Unii Europejskiej. Jej projekt na początku marca został przekazany Parlamentowi Europejskiemu. Jeżeli organ ten zagłosuje za jego wprowadzeniem, wówczas zapozna się z nim Rada Europejska. Gdyby projekt wszedł w życie, wówczas do kwietnia 2020 roku kraje członkowskie musiałyby zdecydować, przy którym czasie pozostaną po ostatniej zmianie czasu.