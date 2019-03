Zmiana czasu 2019 – kiedy wprowadzamy czas letni? Czy będzie to już ostatnia zmiana czasu?

Zmiana czasu odbywa się dwa razy w roku. W marcu wprowadzamy czas letni, a w październiku zimowy. Już niebawem przesuwanie wskazówek zegara może przejść do lamusa. Wszystko za sprawą dyrektywy Unii Europejskiej.

Zmiana czasu 2019 – czas letni wprowadzimy 31 marca

Zmiana czasu 2019 – czas zimowy wróci w październiku

Zmiana czasu – Unia Europejska zniesie zmianę czasu

Zmiana czasu w całej Europie odbywa się zawsze o tej samej porze. Dzieje się tak, ponieważ to dyrektywa UE narzuca krajom członkowskim obowiązek manipulacji czasem. Do zniesienia tego prawa może dojść już w 2021 roku. Odejście od zasady zmiany czasu może nastąpić na mocy przygotowywanej właśnie dyrektywy. Zgodnie z jej zapisami kraje członkowskie do kwietnia 2020 roku musiałyby podjąć decyzję o tym, który czas będzie u nich obowiązywał na stałe. Następnie w marcu lub październiku 2021 roku doszłoby do ostatniej w historii zmiany czasu.