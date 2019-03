Zmiana Czasu 2019 - kiedy przestawimy zegarki po raz ostatni? Kiedy zaczyna się czas letni?

Zmiana czasu 2019 czeka nas już 31 marca. W ostatnią niedzielę marca przesuniemy wskazówki zegara z godziny 2 ma 3. Niewykluczone, że będzie to jedna z ostatnich zmian czasu w historii.

Zmiana czasu 2019 – od kiedy obowiązuje czas letni?

Zmiana czasu 2019 – kiedy wprowadzamy czas zimowy?

Zmiana czasu 2019 – kiedy ostatnia zmiana czasu?

Dlaczego ostatnia zmiana czasu odbędzie się dopiero w 2021 roku? Zdaniem UE ma to pomóc krajom członkowskim lepiej przygotować się do odejścia od tej tradycji. Jeżeli zmiana czasu zostanie wycofana, konieczne będzie dostosowanie systemów bankowych oraz komputerowych do nowej rzeczywistości, co może sprawić nieco trudności.