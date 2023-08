Zmasowany atak rakietowy na Kijów. "Putina musiało bardzo zaboleć"

- Putin zdaje sobie sprawę, że rosyjskie społeczeństwo oczekuje od niego odpowiedzi. Nie może pokazać słabości. To typowe reżimowe zachowanie Kremla. Pokazanie własnej siły, na zasadzie "skoro uderzyli w nas boleśnie, to my uderzymy w nich jeszcze bardziej". Wie, że uderzenie w Kijów będzie zawsze głośne - ocenia były wojskowy.