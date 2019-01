Zmarł Paweł Adamowicz. Donald Tusk skomentował śmierć prezydenta Gdańska

Przewodniczący Rady Europejskiej pożegnał prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. "Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy. Żegnaj, Przyjacielu" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

Do tragedii doszło podczas w niedzielę, w czasie "światełka do nieba", tuż przed godz. 20.00. Podczas ataku krzyczał, że Platforma Obywatelska go torturowała, dlatego zaatakował Adamowicza. Mężczyzna na scenę miał wejść korzystając z plakietki "media". Według nieoficjalnych informacji w czasie festiwalu nie przeprowadzano kontroli plecaków, a wśród ochroniarzy mieli być bardzo młodzi ludzie.