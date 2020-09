Zmarł kardynał Marian Jaworski. Były metropolita lwowski

W komunikacie na swojej stronie Archidiecezja Krakowska przypomina życiorys kardynała. Jak czytamy, urodził się 21 sierpnia 1926 roku we Lwowie i tam rozpoczynał swoją drogę do kapłaństwa. Święcenia przyjął w roku 1950. Był wykładowcą i pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej. W 1984 roku Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem apostolskim polskiej części Archidiecezji Lwowskiej. W 1991 roku został metropolitą lwowskim.