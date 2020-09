Zmarł Bogusław Mikus. Był działaczem Solidarności

"We wtorek jeszcze do mnie zadzwonił i rozmawialiśmy. Pełen optymizmu i nadziei. Dziś z wielkim smutkiem przyjęłam informację o Jego śmierci" - napisała w czwartek na Twitterze Beata Mazurek.

Działacz odegrał istotną rolę w jej życiu. - To dzięki niemu znalazłam się w polityce, bo w 2005 r. to on zachęcił mnie do prowadzenia kampanii. Zapewniał, że trzecie miejsce na liście to szansa, którą muszę w pełni wykorzystać. Jego odejście jest więc pustką, której nie da się zapełnić - stwierdziła.