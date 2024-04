"Zły dzień dla Putina". Ukraina reaguje

Gen. Waldemar Skrzypczak podkreśla, że kluczowe jest teraz to, jak szybko wsparcie z USA dotrze do Kijowa. - Ukraina jest w sytuacji krytycznej - nie ma amunicji ani rakiet przeciwlotniczych i w związku z tym, co Rosjanie robią, jest bliska zagłady, jeśli nie będzie natychmiastowej pomocy - ostrzega.