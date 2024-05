"Złowrogi atak" w Irlandii. Przybili 20-latka do ogrodzenia

Policja opisała napaść jako niezwykle brutalną. - To był złowrogi atak, który pozostawił tego mężczyznę z potencjalnie zmieniającymi życie obrażeniami - powiedział inspektor Lyttle, cytowany przez brytyjski dziennik "The Independent". - Żyjemy w demokratycznym społeczeństwie, w którym nie ma na to usprawiedliwienia. Osoby odpowiedzialne za atak brutalnie traktują własne społeczności i kontrolują innych poprzez zastraszanie i przemoc - dodał.