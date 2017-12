Złotniki Kujawskie: policja znalazła dwa ciała. Tragiczny bilans bójki w Wigilię

Śledczy z Inowrocławia nie próżnowali w święta. Zajmowali się sprawą śmierci młodego mężczyzny, którego zakrwawione ciało znaleziono na polu w jednej z miejscowości w pobliżu Złotnik Kujawskich. W środę rano w pobliskim oczku wodnym znaleziono zwłoki kolejnego mężczyzny.

Złotniki Kujawskie to wieś w powiecie inowrocławskim i siedziba gminy o tej samej nazwie. To właśnie na terenie tej gminy, w Wigilię doszło do tragicznej w skutkach bójki, w której wzięło udział kilkunastu młodych mężczyzn.