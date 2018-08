Złośliwości posła Myrchy wobec dziennikarza TVP. "Rywalizacja o roczne premie"

Dziennikarz TVP Info Adrian Klarenbach przekazał władzom Warszawy ironiczne podziękowania za pozwolenie na przemarsz Wielkiej Defilady Niepodległości. Zdaniem posła PO Arkadiusza Myrchy to element walki o "satysfakcję prezesa Kurskiego".

1 sierpnia władze Warszawy zdelegalizowały zorganizowany przez ONR Marsz Powstania Warszawskiego. Szef MSWiA Joachim Brudziński uznał, że była to decyzja "niezrozumiała" .

Do konwersacji włączył się lewicowy dziennikarz i działacz Piotr Szumlewicz. "Gdyby raz mały żarcik z władzy... Ale nie, propaganda musi być ciągła i bez wyjątków" - skomentował wpis dziennikarza TVP Info.

"Ja szczerze, serdecznie a Redaktor widzę politykę dorabia. Po co?" - stwierdził Klarenbach. "Szczerze, serdecznie adorować władzę i kpić z opozycji to chyba jeszcze gorzej niż koniunkturalnie, bo to znaczy, że trudniej się tego wyzbyć" - uznał Szumlewicz.