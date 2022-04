Złodzieje w szeregach armii Putina. To tam wysyłali zagrabiony w Ukrainie sprzęt

Rosyjscy żołnierze grabią w Ukrainie na potęgę. Z okupowanych miejscowości na czołgach wywożone było wszystko, co tylko dało się zabrać, by następnie z terenu Białorusi wysłać skradziony sprzęt do Rosji. Białoruscy aktywiści przeanalizowali, gdzie trafiały te przesyłki. Jedno miejsce zwraca uwagę.