Zlikwidują świadczenia socjalne? Polacy zabrali głos

- Myślę, że przyszłość świadczeń społecznych jest zagrożona. Już zaczęli majsterkować. Mówią, że 500 plus tak, ale 800 plus to już nie. To są świadczenia, które mają wspierać rodziny. W budżecie państwa są na to zabezpieczone środki. (…) Mamy wygłodzone towarzystwo panów w białych kołnierzykach, którzy wyciągali pieniądze z budżetu państwa, gdy szalały mafie VAT-owskie. Oni czekają na to, aż będą mogli to robić. Wtedy może okazać się, że nie będzie tych pieniędzy - oceniła.