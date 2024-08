Złe wiadomości przed długim weekendem. Pogoda zepsuje wypoczynek

W piątek i sobotę (16/17 sierpnia) meteorolodzy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże. Będzie padać deszcz, możliwe także burze. Już w te dni ochłodzi się w części Polski. Temperatura maksymalna w pasie od Warmii i Mazur, przez Kaszuby po Dolny Śląsk od 17 do 22 st. C, około 26 st. C w centrum do 30 st. C lokalnie na południowym wschodzie i wschodzie. W czasie burz silniej powieje.