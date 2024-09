Złe wiadomości pogodowe. Nowe ostrzeżenia IMGW

W wymienionych powiatach mogą pojawić się intensywne opady deszczu, których wysokość może sięgać 40-60 mm na metr kwadratowy, lokalnie 90 mm, w rejonie Karkonoszy do 100 mm. Prawdopodobieństwo występowania zjawisk wynosi 90 proc. Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku, 16 września, do godz. 7.