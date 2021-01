Złaków Kościelny. BMW wjechało w ludzi. Kierowca aresztowany

26-letni kierowca BMW, który we wtorek wjechał w grupę czterech osób wracających z pogrzebu we wsi Złaków Kościelny, został tymczasowo aresztowany. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

Złaków Kościelny. BMW wjechało w ludzi. Kierowca aresztowany Źródło: PAP