Złaków Kościelny. Bmw wjechało w ludzi. Jest wynik badania sprawcy

- Policjanci z udziałem prokuratora przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca wypadku. Brał w nich udział biegły z zakresu analiz i rekonstrukcji wypadków drogowych. Funkcjonariusze sporządzili dokumentacje fotograficzną oraz szkic. Zabezpieczono do dalszych badań bmw. Przesłuchano świadków - powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka policji w Łódzkiem Joanna Kącka.

Mężczyzna kierujący autem miał zjechać z drogi na jej łuku. - Siła uderzenia była duża, co może świadczyć o znacznej prędkości - stwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

We wtorek ok. godz. 15 mężczyzna kierujący bmw wjechał w grupę ludzi idących chodnikiem w Złakowie Kościelnym. Na miejscu zginęli dwaj mężczyźni: 47- i 64-latek. Do szpitali w Łodzi i w Łowiczu przewieziono kolejne dwie osoby.