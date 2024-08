Nie hit, a klapa sezonu. Niektórzy nie zdążą ich kupić

Ceny ogórków rosną i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Choć jeszcze na początku lipca na rynkach pod Warszawą kilogram kosztował tam 2,5-5 zł w hurcie, pod koniec lipca było to już od 5 do 9 zł. Tymczasem okazuje się, że nie jest to najgorsza cena - w marketach oscylują one wokół 15 zł za kilogram.