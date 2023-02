Zła odpowiedź kosztowała fortunę. Stracili 100 mld dolarów

Na wideo użytkownik pyta Barda: "O jakich nowych odkryciach z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba mogę powiedzieć mojemu 9-latkowi?". Bard bezzwłocznie przedstawia swoje propozycje - jedna z jego odpowiedzi jest jednak nieprawidłowa. "Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykonał pierwsze zdjęcia planety poza naszym własnym układem słonecznym" - jest to błąd, ponieważ "pierwsze zdjęcia egzoplanet zostały wykonane przez Very Large Telescope (VLT - Bardzo Duży Teleskop - przyp. red.) Europejskiego Obserwatorium Południowego w 2004 roku, co potwierdza NASA" - wskazał Reuters.