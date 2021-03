Zjednoczenie Wiosny i Nowej Lewicy coraz bliżej. Jest decyzja sądu

Termin kongresu uzależniony od sytuacji pandemicznej

Spór wokół Funduszu Odbudowy

- Jako lewica będziemy proponowali nasz pomysł na to, jak spożytkować te pieniądze. Jak sprawić, żeby te środki trafiły do obywateli. Zarówno Krajowy Plan Odbudowy, jak i ratyfikacja, muszą przede wszystkim być rzetelnie przeprowadzone przez rządzących. (…) Dzisiaj chyba nikt w Polsce nie ma pełnego zaufania do tej władzy, bo ta władza nas na każdym kroku oszukuje. Dlaczego mielibyśmy zagłosować za ratyfikacją? Chcielibyśmy wiedzieć, że te pieniądze nie trafią do Obajtka, Ziobry, Kaczyńskiego czy Rydzyka. My po prostu się tego boimy, nie mamy pewności jak będzie wyglądał cały ten proces, bo ta władza nie rozmawia z ludźmi, nie rozmawia z nami – mówił Robert Biedroń.