Zjednoczenie PO i Nowoczesnej? Polacy stawiają jeden warunek

Wyborcy PO i Nowoczesnej wierzą w zjednoczenie się opozycji. Jest tylko jeden warunek - musi do tego dojść pod inną nazwą. Z kolei na czele nowej lewicowej partii mogłaby stanąć Barbara Nowacka. Tak wynika z badania IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej ".

Około 43 proc. badanych uważa, że zjednoczenie dwóch partii opozycji parlamentarnej to dobry pomysł. Jednak prawie 73 proc. jest zdania, że jeśli już miałoby do tego dojść, to wyłącznie pod nową nazwą.