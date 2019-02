Zjawisko zapowiada zmianę pogody. Powiew wiosny, nawet 15 stopni C

Potężny wyż Frauke, który przyniósł w Polsce rekordowe wyniki ciśnienia atmosferycznego odchodzi znad Polski. Zmianę pogody zapowiada zjawisko halo, które wychwycił jeden z czytelników WP.

Sobotę wielu Polaków mogło narzekać na ból głowy. Niektórzy myśleli, że zmęczenie, że kac, mimo iż nic nie popili dnia poprzedniego. Odnotowano bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne. 1047 hPa to wynik nie notowany od 1907 roku.

Jeden z internautów jednak spoglądał nie tylko na barometr, ale także w niebo. Fotograf Witold Ochał uwiecznił tzw. zjawisko halo słonecznego, występujące na chmurze wysokiej, niosącej łacińską nazwę cirrus. Halo, to zjawisko optyczno meteorologiczne polegające na załamywaniu się wiązki światła słonecznego na powierzchni unoszących się w warstwie zachmurzenia wysokiego kryształków lodu.

Wyż Frauke odchodzi, będzie cieplej

Obok chmur wysokich częstym podłożem zjawiska może być także mgła lodowa. Przez “halo” pogoda nieco podpowiada nam niejako prognozę na najbliższe godziny. Pojawienie się tego zjawiska zazwyczaj zwiastuje pogorszenie się pogody, przede wszystkim poprzez wzrost zachmurzenia, ale także opady. Warto więc czasem zadrzeć głowę nieco wyżej i podziwiać piękno nieba. Nigdy bowiem nie wiadomo, co zobaczymy. Może okazać się, że trafi się nam wyjątkowa chmura lub zjawisko, których nikt przed nami nie zobaczył.

Tymczasem jak donoszą synoptycy serwisu Meteo.pl wyż Frauke wędruje powoli na południe; nieco słabnąc nad Czechami i Austrią. Z północnego zachodu napłynie nieco cieplejsza masa powietrza. W tej części kraju temperatura wzrośnie do 8 - 10 stopni C., na południowym wschodzie do 2 - 4. Tam ocieplenie dotrze w poniedziałek.