Ziobro odgraża się posłom? "Poniosą odpowiedzialność karną"

Zbigniew Ziobro pokazał w mediach społecznościowych wezwanie do stawiennictwa przed sejmową komisją ds. Pegasusa. "Ta kartka byłaby nawet zabawna, a jej autorzy niezłymi dowcipnisiami, gdyby nie to, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego posłowie tej 'niby komisji' popełnili właśnie przestępstwo m. in. z art. 231 Kodeksu karnego" - napisał były minister sprawiedliwości.