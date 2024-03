Ziobro straci immunitet? "Wniosek powinien być szybko przeprocedowany"

We wtorek i w środę, na polecenie prokuratorów badających wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, przeprowadzono szereg przeszukań i zatrzymań w różnych miejscach w kraju. Wśród przeszukanych miejsc znalazły się domy Zbigniewa Ziobry.

- Uważam, że - jeśli będą wnioski o uchylenie immunitetu panu Ziobrze - to powinno być to sprawnie i szybko przeprocedowane w Sejmie - powiedział w czwartek Bosacki, pytany o tę sprawę.

Polityk KO wyraził zadowolenie z faktu, że "państwo polskie działa wreszcie według zasady, że nie ma świętych krów, a prokuratura i służby robią swoje, niekoniecznie dbając o to, żeby zawczasu powiadamiać usłużne redakcje, tak jak to było za czasów pana Ziobry".

Bosacki odniósł się również do listu Ziobry skierowanego do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, o którym informował portal "DoRzeczy". Według portalu były minister sprawiedliwości zapewnił w nim, że chce stawić się przed komisjami śledczymi i nie miał zamiaru uchylać się od tego obowiązku. W liście Ziobro, u którego zdiagnozowano chorobę nowotworową i który poddał się terapii onkologicznej, zawarł wniosek o powołanie biegłych lekarzy, którzy wydaliby opinię o jego stanie zdrowia i terminie, kiedy mógłby być przesłuchany "bez szkody dla jego zdrowia i procesu leczenia, a zarazem w warunkach pozwalających na zachowanie swobodnej wypowiedzi".

Bosacki wyraził przekonanie, że jeśli Ziobro "jest w stanie w ciągu paru godzin stawić się nie tylko pod swoim domem, ale mieć konferencję prasową wieczorem, a potem po 10 godzinach, skoro świt, stać przed kamerami przez długie kwadranse - to chyba jest też w stanie złożyć zeznania przed komisjami śledczymi".

- My w komisji ds. Pegasusa na pewno, zwłaszcza po bardzo specyficznych zeznaniach pana Michała Wosia, byłego zastępcy pana Ziobry, na pewno chcielibyśmy go przed naszą komisją widzieć. Mam nadzieję, że to się stanie szybko - zaznaczył Bosacki.