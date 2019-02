Ziobro reaguje ws. Pawłowicz. Znany mecenas nazwał ją "zwierzęciem"

Krystyna Pawłowicz złożyła skargę na mecenasa Jacka Dubois za nazwanie jej "zwierzęciem w ludzkiej skórze". Jak poinformowała posłanka PiS, sprawą zainteresował się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Konflikt między Pawłowicz a Dubois rozpoczął się od wpisu posłanki, która ostro skomentowała zdjęcie mężczyzny trzymającego kartkę z napisem "konstytucja". Okazało się, że był nim prezes Amnesty International Polska Bogusław Stanisławski. "Zamiast nakarmić i odprowadzić do domu, to ledwo stojącemu na zimnie starszemu człowiekowi zawiesili jakiś śmieć na szyi by publicznie poniżał sam swą godność” - napisała.

Wpis posłanki PiS spotkał się z ostrą odpowiedzią Dubois. - To jest już na granicy państwa quasi-faszystowskiego, które deprecjonuje i tworzy ludzi trzeciego gatunku. Bo gdyby takich słów, jak posłanka PiS użył chuligan na marszu, można by to jakoś zrozumieć, złapać go i ukarać. Ale tu? A jeśli koleżanki i koledzy tej pani nie reagują, to znaczy, że to szczucie ma charakter systemowy, że oni się na to godzą (...) Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak można być takim zwierzęciem w ludzkiej skórze - ocenił mecenas.