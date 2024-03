Ziobro przeszedł operację. Umieścił wpis. "Usunięta część przełyku"

Inny polityk Suwerennej Polski podkreśla, że partia stara się działać normalnie, choć z czasem staje się to coraz trudniejsze. - Partia funkcjonuje. Oczywiście w ograniczonym zakresie jesteśmy w stanie podejmować kierunkowe decyzje, ale one, jak udział w wyborach samorządowych z PiS, były podjęte jeszcze wtedy, gdy szef był zdrowy. I teraz bez jego fizycznej obecności, realizujemy to, co założyliśmy wcześniej - tłumaczy.