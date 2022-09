Ziobro oskarżył kolegów i prowadził prywatne śledztwo. "Stępienie racjonalnego myślenia"

Jakie to były prowokacje? Chciał m.in. namówić kolegę do sprzedaży mu marihuany. Albo któregoś dnia chwali im się zainwestowaniem w akcje Banku Śląskiego i zarobieniem dużych pieniędzy. Robi to tylko po to, by mieć dowód, że koledzy szantażowali go dlatego, że wiedzieli, jak duże środki zgromadził.