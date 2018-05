Ziobro odpowiada na zarzuty pod adresem Lecha Kaczyńskiego. "Gazeta Wyborcza" pod ostrzałem

Lech Kaczyński jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie wpłynął na sprawę Tomasza Komendy - oznajmił Zbigniew Ziobro. To reakcja na artykuł "Gazety Wyborczej", który nazywa "szokującą manipulacją".

- To wyjątkowo perfidny atak "Gazety Wyborczej" na śp. Lecha Kaczyńskiego, człowieka, który już nie może się bronić. "GW" rodem z esbeckich instrukcji manipuluje faktami i pomija podstawową informację, że gdy prokurator stawiał panu Komendzie zarzuty popełnienia przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem, kiedy występował z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie i kiedy niezawisły sąd go tymczasowo aresztował, Lech Kaczyński nie był jeszcze prokuratorem generalnym - skomentował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro w rozmowie z PAP.

- Wbrew relacjom "GW" prokurator, kierując na podstawie tych dowodów akt oskarżenia do sądu, nie zmienił później zarzutu. Był on dokładnie taki sam, jak postawiony panu Komendzie, zanim jeszcze Lech Kaczyński został prokuratorem generalnym. Co przesądza, że Lech Kaczyński nie wpłynął na sprawę - dodał.