Ziobro o swojej chorobie. "Miałem jeden cel"

- Chciałem chronić dzieci przed informacją, która dotarłaby do nich w momencie jej ujawnienia. Mogłyby przeczytać, co to dla mnie oznacza. Chciałem zagwarantować im komfort, że tata jest chory, że tata się leczy, ale bez konkretnej diagnozy. To są stosunkowo mali chłopcy, najważniejszym celem było ich ochronić i dla nich pokonać tę kostuchę, która chciała mnie zabić - mówił Ziobro.