Ziobro o aferze Srebrnej. W reakcji uderza w Tuska

Afera dwóch wież. Nagrania obciążają prezesa PiS

Lider Suwerennej Polski, odnosząc się do ujawnienia przez gazetę zeznań austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, stwierdził, że wcześniej znany był już zapis protokolarny tego samego zeznania. - Teraz dają to samo, tylko nagrane na kasetę. (...) To są stare kotlety, które "Wyborcza" w desperacji pokazuje, dlatego, że Platforma przegrałaby wybory i tu chodzi o politykę - ocenił.