Ziobro już dawno ostrzegał: "Cenowy horror zacznie się po 2020 roku"

Podwyżki niczym "kula śnieżna"

Do wpisu został dołączony fragment konferencji z 18 grudnia 2014 roku. Już wtedy eksperci mieli ostrzegać przed podwyżkami cen energii. "Wzrost cen prądu jest nieuchronny, a drastycznie nastąpi on i Polacy to odczują w latach 2020-30" - mówił na archiwalnym nagraniu Ziobro.