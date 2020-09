Ziobro i "haki" na przeciwników. Eksperci o rozgrywce w obozie PiS

Kryzys w koalicji Zjednoczonej Prawicy trwa, a przed rozmowami z Porozumieniem i Solidarną Polską politycy Prawa i Sprawiedliwości spotykają się we własnym gronie. Zbigniew Ziobro nie czekał na doniesienia z siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej i zwołał dwie konferencje prasowe. Podczas pierwszej mówił o działaniach prowadzonych w prokuraturze, ale w trakcie drugiej wystąpił jako lider Solidarnej Polski. Stwierdził, że "warto, by ta koalicja trwała" i nie odniósł się wprost do oskarżeń ze strony koalicjantów PiS o nielojalność, którą wskazują jako główny powód konfliktu.