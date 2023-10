Ziobro chciał dla niej 25 lat więzienia. Sąd Najwyższy oddalił kasację

Sprawa dotyczyła zbrodni, do której doszło w nocy z 29 na 30 grudnia 2019 r. w jednej z miejscowości na Dolnym Śląsku. Podczas libacji alkoholowej kobieta zaatakowała nożem konkubenta matki, który miał okradać swoją partnerkę i niszczyć jej mieszkanie. Zadała mu co najmniej pięć uderzeń w różne części ciała. Jak ustalili śledczy, ostatni cios wymierzony w gardło padł po tym, gdy jej mąż chciał wezwać do pokrzywdzonego pogotowie. Ranny mężczyzna wykrwawił się i zmarł.