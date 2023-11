Zimowy outfit za grosze. Lidl tnie ceny aż o 50%

Planer okazji w aplikacji Lidl Plus

Na dodatkowe 50-procentowe rabaty mogą też liczyć użytkownicy aplikacji Lidl Plus. Wystarczy aktywować kupon, by już we wtorek 7 listopada móc kupić stację meteorologiczną sterowaną radiowo za jedyne 29,95 zł[10]. Kolejnego dnia zyskujemy dostęp do zestawu sztućców ze stali szlachetnej złożony z 24 elementów za 49,50 zł[11]. Natomiast w piątek 10 listopada z aplikacją Lidl Plus w specjalnej cenie będzie można kupić poduszkę (70 x 80 cm) za jedyne 19,99 zł[12].