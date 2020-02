Zimowisko z atrapą broni w ręku. Zorganizował je ksiądz katecheta

- "Si vis pacem, para bellum" ("Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”) - tak ks. Marcin Kostka, naczelnik Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej, tłumaczy ideę zimowiska, które zorganizował w jednej z miejscowości w Wielkopolsce. Nastolatkowie w strojach moro bawili się tam w wojnę.

Dla jednych harcerze, dla innych bojówkarze

- To, co robi ks. Kostka, jest szalenie niebezpieczne i niepokojące. Zamiast uczyć dzieci kompetencji koncyliacyjnych - czyli pokojowego rozładowania napięcia, łagodzenia konfliktów - eskaluje negatywne nastawienie - ocenia w rozmowie z portalem wyborcza.pl prof. Hanna Mamzer z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Uczestnicy gier taktycznych w Nekielce to dzieci, nieukształtowane ani psychologicznie, ani fizycznie. Ich zachowanie przypomina mi dziecięce bojówki z Somalii, które uchodzą za najbardziej okrutne na świecie. Te dzieci nie mają żadnych skrupułów przed zabijaniem - dodaje prof. Hanna Mamzer.