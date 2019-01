Zima w natarciu. Ostrzeżenia IMGW aż dla 12 województw

Przed nami nowe uderzenie zimy. IMGW wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia. Musimy być przygotowani na intensywne opady śniegu, silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne oraz opady marznące. Na drogach i chodnikach w środę rano będzie niebezpiecznie.

Będzie cieplej

W środę przez cały dzień na przeważającym obszarze kraju dominować będą chmury z opadami. Na wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz, a na pozostałym obszarze będą to deszczu i mżawki.

Uwaga! Nadal w całym kraju okresami powieje porywisty wiatr do 65 km/h, który obniżał będzie temperaturę odczuwalną. Drogi wciąż będą śliskie - ostrzegają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy z biura Cumulus.

W środę będzie cieplej niż przez ostatnie dwa dni. W ciągu dnia termometry wskażą od 1-2 st. C na wschodzie do 5-7 st. C na zachodzie kraju.