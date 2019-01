Zima uderza pełną mocą. Śnieg zasypał góry oraz Górny Śląsk

Zima w pełni w południowej Polsce. Śnieg zasypał górskie szczyty i doliny. Intensywne opady dają się również we znaki mieszkańcom Górnego Śląska.

Zima uderza – śnieg w Tatrach

Zima w Bieszczadach – śnieg i wiatr powodują zagrożenie lawinowe

Zima uderza we Wrocławiu – śnieg na ulicach miasta

Zima zawitała nie tylko w górach. Śnieg pada również we Wrocławiu. Wczoraj ruch w mieście został sparaliżowany. Pługi nie nadążały czyścić ulic, przez co zarastały one nadmiarem puchu.

Dziś sytuacja nie będzie o wiele lepsza. Opady powinny być nieco mniejsze, jednak temperatura wynosząca około 1 st. C będzie wspierała powstawania gołoledzi na jezdniach oraz chodnikach.