Zima jeszcze wróci? Prognoza długoterminowa na marzec

Czy zatem to już prawdziwy koniec zimy? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał nową prognozę długoterminową na okres od marca do czerwca. Jak podaje IMGW, w całym kraju w marcu średnia miesięczna temperatura powietrza powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. To znaczy, że temperatury mogą się kształtować między 0- 1,7 st. C w Zakopanem, gdzie zazwyczaj jest najchłodniej, do 3,9-5,2 st. C w Opolu.