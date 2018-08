Ziemkiewicz ostro do opozycji. "Świnie, łajdaki, mendy!"

Rafał Ziemkiewicz słynie z ostrych wypowiedzi i wyrazistych sądów. Tym razem od prawicowego publicysty dostało się Rafałowi Trzaskowskiemu i innym członkom opozycji, którzy zarzucają PiS faszyzm i zapędy totalitarne.

- Prekandydat Trzaskowski w przerwie między odwiedzaniem pszczół, oznajmił swoją strategię. Że nie będzie budował autostrad i parkingów, najpilniejszą potrzebą jest walka z faszyzmem. To wszystko to pretekst dla złamasów z Platformy żeby latać do Brukseli i skarżyć się, że faszyzm tu zagraża - proszę przesyłać nam wyrazy wsparcia dla Gersdorf bo my tu walczymy z faszyzmem. Co robić z ludźmi, którzy coś takiego robią. Te ich apele i łajdactwa spotykają się z przychylnością zachodu bo na to jest popyt - powiedział na antenie Telewizji Republika.