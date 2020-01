Ziemia zatrzęsła się na Śląsku. Wstrząs odczuł cały region

Wstrząs nastąpił około godziny 14:35 na Górnym Śląsku. Wstrząs był odczuwalny przez mieszkańców większości miejscowości tamtejszej aglomeracji. Na razie nie ma doniesień o poszkodowanych.

Rzecznik prasowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej podaje, że do tąpnięcia doszło w kopalni Budryk w Ornotowicach. - Na razie mogę powiedzieć, że to było silne zjawisko. Nie mam informacji jak bardzo. Na miejsce jedzie geofizyk, żeby poustalać okoliczności. Nie mamy informacji, by powstały jakieś szkody, czy ktokolwiek ucierpiał - mówi Sławomir Starzyński w rozmowie z rybnik.com.