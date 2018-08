Zielony pyton w kuchni. Mieszkanka duńskiej miejscowości natknęła się na 1,2 metrowego węża

Niecodzienna interwencja w duńskim mieście Nykobing Falster. Kobieta w nocy weszła do kuchni po szklankę wody i natknęła się na węża. Natychmiast wezwała odpowiednie służby, które złapało intruza.

Pyton w kuchni. Miał 1,2 metra długości

"Ten facet, zielony pyton o długości ok. 1,2 metra, pojawił się w mieszkaniu na Tvargade, gdzie w ogóle nie powinno go być. Teraz jest pod opieką policji. Jeśli to twoje, lub wiesz, do kogo należy, skontaktuj się z policją" - napisali policjanci.