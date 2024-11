Zielone technologie przyszłości

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje firmom ciekawy instrument w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Choć w nazwie ma "kredyt", jest tak naprawdę dotacją, która wiąże się z kredytem z banku komercyjnego. Kredyt ekologiczny wspiera firmy w poprawie efektywności energetycznej i ochronie środowiska. Pozwala na modernizację budynków, maszyn czy urządzeń. Umożliwia wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań i korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ważnym wymogiem jest zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 30 proc. Musi to potwierdzić audyt energetyczny.

Kredyt ekologiczny jest dostępny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także firm small mid-caps (do 499 pracowników) i mid-caps (do 3000 pracowników). Finansuje projekty o wartości co najmniej 2 mln zł. Poziom pomocy zależy od wielkości firmy i regionu, w którym jest realizowana inwestycja. Może wynosić od 15 proc. do 80 proc. kosztów.