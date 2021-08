Zielona lista w Wielkiej Brytanii. Co z Polską?

Co ważne, od 12 sierpnia wzrośnie koszt kwarantanny w hotelach, na którą kierowani są mieszkańcy i rezydenci Wielkiej Brytanii lub Irlandii po przyjeździe z tych krajów. W przypadku pojedynczej osoby zamiast 1750 funtów będzie to 2285 funtów. Jeśli zaś dwie osoby dorosłe odbywają ją razem w jednym pokoju, to koszt pobytu drugiej osoby wzrośnie z 650 do 1430 funtów. Zdaniem brytyjskiego rządu, nowe ceny lepiej odzwierciedlają faktyczne koszty wiążące się z kwarantanną.