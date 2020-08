Zielona Góra. Drukarnia odmówiła ONR wydrukowania ulotek anty-LGBT

Drukarnia internetowa z Zielonej Góry odmówiła wykonania usługi ONR. Narodowcy chcieli wydrukować ulotki uderzające w społeczność LGBT. Firma Wydrukujemy.to odpisała im, że "nie drukują materiałów zawierających treści dyskryminujące lub nawołujące do przemocy niezgodnie z prawem". Informację w mediach społecznościowych zamieścił sam Obóz Narodowo-Radykalny.

Firma odmówiła wykonania usługi ONR. Stowarzyszenie prowadzące drukarnię popiera

Do sprawy odniosło się Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem, które prowadzi drukarnię. "Jako stowarzyszenie osób z niepełnosprawnością, bardzo często apelujemy o otwartość i piętnujemy akty niechęci, jakich czasami doświadczają nasi podopieczni i ich rodziny. W związku z powyższym, nie wyobrażamy sobie przyczyniania się do wzbudzania złych emocji w stosunku do jakiegokolwiek człowieka. W pełni popieramy działania zespołu Wydrukujemy.to" - napisano.