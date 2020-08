Warszawa. Margot zwolniona z aresztu tymczasowego

O uwolnieniu działaczki LGBT "Margot" poinformował TVN24. Zatrzymanie miało związek ze zniszczeniem furgonetki należącej do fundacji "Pro - Prawo do Życia". - Sąd uwzględnił zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych - powiedział pełnomocnik "Margot" Piotr Girdwoyń.

Obrońca zapytany o to, na co powoływał się w zażaleniu, odpowiedział, że "jak w każdym zażaleniu kwestionuje się podstawy tymczasowego aresztowania, które są wymienione w Kodeksie postępowania karnego" - przekazał. - W tym konkretnym przypadku pozostaje to do dyspozycji sędzi i prokuratora, jako że posiedzenie jest niejawne - dodał.