Zgwałcona przez ratownika medycznego. Z 30 tys. zł zadośćuczynienia dostała 300 zł. Potrzebuje wsparcia

Aleksandra z Elbląga została zgwałcona przez ratownika medycznego podczas szkolenia w Kaliningradzie. Mariusza C. sąd skazał na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Mężczyzna miał wypłacić kobiecie 30 tys. zł zadośćuczynienia. Aleksandra otrzymała... 300 zł. Potrzebuje pomocy.

"Sprawca gwałtu nie płaci. Wyczyścił konta, komornik jest bezradny. Pieniądze dla Aleksandry z Elbląga zbieramy my, solidarne kobiety!" - pisze fundacja Feminoteka. Działaczki zorganizowały zbiórkę dla kobiety.

Aleksandra została zgwałcona przez Mariusza C. w 2013 roku. - Rzucił mnie na ziemię, zgwałcił mnie, zmuszał do wielu rzeczy. Podczas pierwszego razu miałam atak padaczki i wiedziałam, co się dzieje, ale nie mogłam nic zrobić - opowiadała swoją historię pani Aleksandra. Wszystko wydarzyło się w Kaliningradzie, podczas wyjazdu szkoleniowego dla ratowników medycznych. Kobieta miała być też molestowana seksualnie przez innego ratownika, Jarosława G.