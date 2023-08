Zgubiła pierścionek w jeziorze. "Zanurkowaliśmy, ale znaleźliśmy coś zupełnie innego". Internauci przerażeni

"Broń wrzucona do zamkniętego pudełka w jeziorze? Według mnie wygląda to trochę podejrzanie" – brzmi jeden z komentarzy. "To prawdopodobnie broń użyta w przestępstwie. Powinieneś przekazać ją policji" – skomentował inny z internautów. Byli też tacy, którzy stwierdzili, że znalezisko może przynieść fortunę: "Te monety mogą być rzadkie i warte tysiące. Wyczyść je i idź prosto do lombardu"