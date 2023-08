18-latka znaleziona martwa. Jej rodzice dostali SMS-a

"Super Express" rozmawiał z matką dziewczyny. Wiktoria w piątek pojechała do Katowic na dyskotekę. Do domu już nie wróciła. Jak ustalił portal, nad ranem w sobotę zatrzymany później przez policję mężczyzna, wysłał SMS-a do rodziców Wiktorii: "Dzień dobry. Nazywam się Mateusz. Wiktoria jest u mnie. Niedługo wróci do domu" - miał napisać mężczyzna. Zadzwonił także do centrum powiadamiania ratunkowego. "Powiedział o zabójstwie i oświadczył, że chce popełnić samobójstwo" - relacjonuje "SE".