Zgrzyty wśród opozycji. Nie będzie umowy koalicyjnej?

Swój apel ws. porozumienia wystosował m.in. senator Marek Borowski. "Jako obecnie najstarszy stażem parlamentarzysta, zwracam się do moich koleżanek i kolegów z KO, Trzeciej Drogi i Lewicy z pokorną prośbą. Wstrzymajcie się proszę z publicznymi deklaracjami, na co Wy albo Wasza partia się zgodzi, albo nie zgodzi, co jest możliwe, a co niemożliwe, kto się nadaje, albo nie nadaje na to czy inne stanowisko. To woda na młyn pisowskiej propagandy, a przede wszystkim powód do rozstroju nerwowego naszych wyborców, którzy oczekują zgodnego działania i rozstrzygania sporów w zaciszu gabinetów. Bardzo proszę!" - napisał